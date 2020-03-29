حاكم كاليفورنيا يحذر من قفزة بعدد الإصابات في لوس أنجلوس خلال 5 أيام

حذر حاكم ولاية كالفيورنيا جافن نيوسوم، من إمكانية "تعرض مدينة ​لوس أنجلوس​ التي تعد أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان، إلى قفزة في عدد الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ خلال الأيام الخمس المقبلة".

وأشار نيوسوم إلى أن "عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولاية قفزت بنسبة 26% خلال يوم واحد، إلى جانب انتظار نتائج أكثر من 65 ألف اختبار"، موضحاً أنه "تم تسجيل 4700 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في ​كاليفورنيا​ حتى الآن، وما لا يقل عن 97 حالة وفاة".

كما شدد على أنه "سيتم تجهيز أكبر مركز مؤتمرات في لوس أنجلوس لاستقبال المرضى"، موضحاً أن "المدينة بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، حيث يتدافع المسؤولون للعثور على أجهزة تنفس صناعي في البلاد".

وأكد نيوسوم أن "ولاية كاليفورنيا ستحتاج إلى ما يقرب من 50 ألف سرير إضافي على الفور، حيث تعتبر لوس أنجلوس وحدها أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان، إذ يقطن بها أكثر من 10 مليون شخص".

من جانبه، أشار عمدة لوس أنجلوس إريك جارسيتي إلى أن "الأطباء سوف يضطرون لاتخاذ قرارات قاسية"، موضحًا أنه إذا استمر الوضع على نفس الوتيرة، فإن عدد الإصابات سيتضاعف يوميًا".