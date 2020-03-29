الداخلية السعودية: تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية ونشاط الحافلات حتى إشعار آخر

أعلن مصدر مسؤول في ​وزارة الداخلية السعودية​ بأنه انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ الجديد (كوفيد19)، فقد صدرت التوجيهات بتمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، وتمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في ​القطاع الخاص​، وذلك حتى إشعار آخر".

واعلن المصدر عن "تمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وتمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، حتى إشعار آخر".