ميركل: أعداد الإصابات الجديدة بكورونا تتضاعف كل خمسة أيام تقريباً

أشارت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، إلى أن "الإصابات الجديدة تبدد أيّ سبب لتخفيف القواعد السارية لمكافحة انتشار الجائحة"، مشددةً على أنها "تدرك مدى صعوبة الحد من الاختلاط الاجتماعي".

وأوضحت ميركل أن "جميع الناس تقريباً قد غيروا سلوكياتهم المتعلقة بالتواصل الاجتماعي تماماً، وأن الأغلبية تتجنب الآن الاختلاط غير الضروري"، لافتةً إلى أنه "لا يمكن العبور بالبلاد من هذا الاختبار الذي ما كان أحد يتصوره من قبل إلا بالعمل المشترك".

كما أكدت أن "الهدف يجب أن يكون الحد من عدد الاصابات اليومية حتى يمكن توفير أفضل رعاية طبية لكل مصاب"، مناشدةً "مواطنيها مجدداً للتخلي عن الاختلاط خارج الدائرة الشخصية التي يسكن معها الفرد".

وأشارت إلى أن "أعداد الإصابات الجديدة تتضاعف كل خمسة أيام ونصف اليوم تقريباً"، موضحةً أنه "لابدّ من تمديد فترة التضاعف إلى عشرة أيام حتى لا يتم إثقال كاهل النظام الصحي". ونوّهت بأن "كل من يتبع القواعد سيصبح منقذاً للحياة".

وفي الوقت نفسه، أعربت ميركل عن "تفهمها لنفاد صبر بعض الذين تساورهم مخاوف بشأن ​الاقتصاد​ أو وظائفهم"، مشيرةً إلى أنها "تحشد كل ما نستطيعه لتوفير الأمان لبلادنا بأسرها في هذا الوقت المضطرب".