بومبيو يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي سبل الإستجابة لمواجهة فيروس كورونا

أفادت ​وزارة الخارجية الأميركية​، بأن "وزير الخارجية ​مايك بومبيو​، أخرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي ​جان إيف لودريان​ لمناقشة تعاون دول ​مجموعة السبع​ والاستجابة لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الوزيرين ناقشا أيضًا خلال اتصالهما، أهمية الحفاظ على سلامة شبكات الجيل الخامس"، لافتةً إلى أن "بومبيو شكر لودريان على جهود فرنسا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".

كما نقلت الوزارة تشديد بومبيو "على ضرورة مواصلة تنسيق المساعدة بين البلدين، وتمكين حكومات منطقة الساحل من توفير الأمن لشعوبها".