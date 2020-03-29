السلطات الإيرلندية تسجل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أشارت وكالة رويترز إلى أن السلطات الإيرلندية سجلت 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2415 حالة إصابة.
لفت وزير الصحة الإيرلندي سيمون هاريس، إلى أن "بلاده تأمل في أن تكون في وضع يمكنها خلال أسبوعين من تعديل أو إلغاء بعض القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن "ذلك سيكون ممكنا في حال إبطاء معدل دخول المرضى وحدات العناية المركزة".
من جهته، أمر رئيس الوزراء الإيرلندي المواطنين في وت سابق، بالبقاء في منازلهم حتى 12 نيسان المقبل، للمساعدة في إبطاء تفشي المرض، موضحاً أنهم "لا يمكنهم الخروج إلا لشراء البقالة أو ممارسة الرياضة لفترة وجيزة أو للقيام بزيارات عائلية ضرورية للغاية".
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