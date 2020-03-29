ترامب: نقوم بإجراءات اقتصادية ومساعدات لتجاوز تداعيات كورونا

امل الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أن "يكون لدى الولايات المتحدة فائض من أجهزة التنفس الصناعي يمكّنها من مساعدة الدول التي تحتاج إلى هذه الأجهزة في مواجهة ​فيروس كورونا​".

وفي تصريح له أكد ترامب أنه "سنُسخر كل الإمكانات لمساعدة سكان نيويورك على مواجهة الفيروس، ونقوم بإجراءات اقتصادية ومساعدات لتجاوز تداعيات كورونا".

واعلن ترامب عن ارسال سفينة تحمل مستشفى إلى نيويورك للمساهمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا ان " السفينة تحمل على متنها عددا كبيرا من الأطباء والممرضين بالإضافة إلى 1200 من جنود مشاة البحرية الأميركية".