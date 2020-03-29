مكتب وزير التربية: سيصدر في الأيام المقبلة ما يوضح السيناريوهات المحتملة للعام الدراسي

اشار مكتب وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​ الى انه "إزاء ما تمّ تداوله من أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان:"وزير التربية يطالب الأهالي بتسديد الأقساط المدرسيّة"، يؤكد وزير التربية عدم صحّة هذه الأخبار".

ولفت المكتب الى ان "المجذوب أكد حرصه على مصلحة الأهالي والتلامذة والأساتذة وكل المعنيّين بالشأن التربوي في هذه الظروف الاستثنائيّة، فقد شرع بحلّ بعض المشاكل التربويّة والماديّة المنبثقة من ​فيروس كورونا​، سيصدر في الأيام المقبلة عن الوزير ما يوضح السيناريوهات المحتملة للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وتفاصيل ​الامتحانات الرسمية​، بعد استشارة المعنيّين بالشأن التربوي، ولن يُظلم أحد، ولا بدّ من عبور حالة الحرب على فيروس كورونا بكثير من الحكمة ورباطة الجأش".