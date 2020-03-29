حيا رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الرفاق في الحزب الاشتراكي والأهالي في جهدهم الجبار في عملية الوقاية وعملية التوعية على جميع الأصعدة في هذه الحرب الوجودية والمصيرية في مواجهة وباء الموت"، مضيفا: "التحية كل التحية لكل فرد او حزب في الوطن في هذا التحدي، ونحن في اول الطريق نكون او لا نكون".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط حيا الاشتراكيين على جهودهم بالتوعية والوقاية: نحن في اول الطريق نكون او لا نكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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