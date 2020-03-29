رأت مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أن رسالة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بشأن اللبنانيين الراغبين بالعودة من بلدان الانتشار وموقفه من معالجة أزمة كورونا، حملت مجموعة رسائل، أبرزها التصرف من موقع رجل الدولة المسؤول.
وأشارت إلى أن كلامه عكس بوضوع تعاط إيجابي مع الحكومة والتأكيد على دورها ودعمها في عملها، خلافاً لمواقف بعض السياسيين الذين استعملوا لغة التهديد معها أو استغلوا الأزمة لإطلاق النار عليها لغايات مشبوهة.
كما رأت أن كلام باسيل وضع حداً للمزايدة السياسية والشعبوية من جانب البعض، والانتقال من لغة "يجب أن" إلى "كيف وماذا نعمل"، حيث اقترح حلولاً عملية ووضع آليات عمل ووسائل لتنفيذها تحت أشراف الحكومة اللبنانية لا بتجاوزها أو بالضغط عليها.
وأثنت على الرسالة التي توجها بها إلى السلطات السورية، حيث دعاها إلى أن تزيل العراقيل من أمام العودة الآمنة والمحقة للنازحين السوريين، كما شجع الحكومة اللبنانية على التواصل الرسمي مع سوريا بشأن هذا الملف.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: باسيل تصرف من موقع رجل الدولة المسؤول وعكس تعاط ايجابي مع الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.