عملا بقرار ​مجلس الوزراء​ القاضي ببدء ​التوقيت الصيفي​، تقدم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف هذه الليلة. تجدر الإشارة إلى أن الدوام الصيفي يبدأ اعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من آذار، ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من تشرين الأول من كلّ عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقديم الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.