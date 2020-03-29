شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بركة السبع يطالب بفحص أهل دائرته بعد ظهور أعراض على مواطن قادم من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزيرة الصحة والجهات ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا، بضرورة إجراء الحجر الصحى على كل ما هو قادم من الخارج، مضيفاً، "نجحنا في عمل ذلك مع القادمين من الصين، وبعد ذلك تركنا آخرين حتى تظهر عليهم أعراض، وهو ما قد يتسبب في كارثة".

وأضاف "عبد الواحد" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن ذلك تسبب في "قنبلة موقوتة" في بركة السبع، بسبب مواطن قادم من الخارج وخالط نحو 25 مواطنا، وتبين بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا، وهو ما يؤكد على ضرورة إجراء حجر صحى شامل مع جميع القادمين من الخارج، ووضعهم في أماكن لائقة بهم، وبالتالي نقى الآخرين".

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وأشار هشام عبد الواحد نائب لجنة النقل والمواصلات، إلى أن الاختيار الآن سريع، ونتيجته تظهر خلال ساعات، ولا تحتاج 14 يوما كما كان يحدث في السابق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.