شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تقرر تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل بالنقابة، أنه استكمالًا للإجراءات التي تتخذها النقابة لتخفيف الأعباء عن الزملاء أعضائها في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وبعد التشاور مع محمد عارف مدير الصندوق وعمرو الدردير أمين الصندوق، اتخذ مجلس إدارة الصندوق عدة قرارات للتيسير على الزملاء الأعضاء في الصندوق.

وتضمنت القرارات الصادرة عن نقابة الصحفيين:

إعفاء الزملاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات والقروض، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد.

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إعفاء الزملاء الذين تم فصلهم من عضوية الصندوق ولديهم الرغبة للعودة لعضويته، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد.

تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة 6 شهور إبتداء من شهر أبريل القادم.

وذكر ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه سيتم الإعلان عن المواعيد المنظمة لتطبيق هذه القرارات فور إعادة فتح مقر النقابة.