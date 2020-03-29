شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة فى البرلمان بسبب رفع أسعار الخضروات والسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع أسعار الخضروات فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذه الزيادة نتيجة التكالب على السلع من قبل بعض المواطنين، خاصة وأن الفلاح مازال يبيع المحصول بنفس الأسعار ولم يتم تحريك الأسعار الذى قد ينتج عنه رفع أسعار السلع بهذا الشكل فى الأسواق.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بهدف منع انتشار فيروس كورونا استغلها بعض التجار ورفعوا الأسعار نتيجة التكالب على السلع للتخزين فى الوقت الذى أكدت الحكومة أن المخزون الاستراتيجي يكفي لعدة أشهر ولا داعى لما يقوم به البعض من تخزين للسلع، متابعا:" فى الوقت الذى شهدنا ارتفاع أسعار الخضروات بصورة كبيرة فى الأسواق مازال المزارع يبيع المحصول والمنتج بنفس الأسعار القديمة، مما يعنى أن التاجر هو الحلقة الأكثر استغلالها فى الموضوع ".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتوفير منافذ بديلة لبيع الخضروات بالأسعار الطبيعية خاصة وأنه لا يوجد أزمة فى الانتاج، ولكن الأمر يتعلق بالسحب والتخزين من قبل البعض، مناشدا المواطنين بعدم شراء كميات كبيرة حتى تعود الأسعار لطبيعتها فى الأسواق لحين انتهاء الازمة، مؤكدا أن سيارات نقل الخضروات تعمل طوال اليوم وهذا من أجل إمداد الأسواق بالكميات اللازمة.

وأشاد عضو البرلمان، بحزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، والتى من شأنها تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، شريطة التزامهم بتنفيذ هذه الإجراءات والبقاء فى المنازل.