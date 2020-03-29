"ضمائرهم غابت".. برلمانى يكشف استغلال أزمة كورونا فى زيادة أسعار الكمامات

وأضاف أن الترويج لهذه البضائع المغشوشة أصبح أسرع وأسهل وأخطر فى الوقت نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مع نشاط البيع الإلكترونى، مشيرا إلى إن نقص المطهرات فى الصيدليات وعدم توافرها بشكل يكافئ متطلبات المواطنين، خلق سوقا سوداء للمطهرات فى الأسواق، بالإضافة لرفع أسعارها 3 أضعاف السعر الحقيقى.

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وأشاد النائب بإنتاج وطرح وزارة الإنتاج الحربي مطهرات ومهمات الحماية لمواجهة انتشار الميكروبات والفيروسات منها فيروس كورونا المستجد في جميع منافذ الإنتاج الحربي، لمواجهة أزمة النقص بها.