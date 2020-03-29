شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران تسير رحلتين غدآ لعودة 300 مصريآ من لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، غدآ الأحد، رحلتين استثنائيتين تقلعان من مطار شرم الشيخ الدولي ، لإجلاء المصريين من لندن ، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق حركة الطيران كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار المدني ، أنه من المقرر أن تقلع الرحلات من مطار شرم الشيخ الدولي ، وعلي متنها وفود سياحية بعد انتهاء البرامج السياحية الخاصة بهم ، متجهة إلى لندن وتعود الرحلتين الي مطار القاهرة الدولي وعلي متنها ما يقرب من 300 مصريا من العالقين بلندن.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، اليوم السبت ، رسالة طمأنة إلى المواطنين المصريين المتواجدين في المملكة المتحدة ، مؤكدة أنه سيتم مساعدة العالقين هناك والذين سافروا لرحلات أو لسفريات عمل .

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وأضافت نبيلة مكرم ، أن وزير الطيران قام بإبلاغنا انه سيكون هناك طائرتين ، غدآ الأحد ،يقومون بنقل المصريين من لندن الي القاهرة وستقوم بنقل المواطنين المصريين الي مصر.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعلنت مصادر بمطار القاهرة ، عن اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة، لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، وذلك بالتنسيق التام مع وزارة الصحة، حيث يتم الكشف على جميع الركاب العائدين وإجراء جميع التحاليل الطبية لهم بالمطار، قبل السماح لهم بالخروج، مع تسجيل جميع البيانات الخاصة بهم، لإجراء المتابعة الطبية لهم على مدار 14 يوما منذ لحظة وصولهم، بالإضافة إلى تحويل أي راكب إلى مستشفيات الحميات في حالة الاشتباه بإصابته بفيروس كورنا المستجد.