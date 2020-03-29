شكرا لقرائتكم خبر عن "الوضع لا يتحمل أى استهتار".. وكيل البرلمان يطالب بردع المخالفين للحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بالتزام المواطنين بقرار حظر الحركة بالطرق على مستوى الجمهورية لليوم الرابع على التوالي، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها، مؤكداً أن المصريين وجهوا رسالة وعى وإدراك لطبيعة الأزمة بشكل كبير.

وطالب "وهدان" في تصريح لـ ”الخليج 365”، الجهات المعنية، بضرورة تطبيق القانون بكل صرامة على المخالفين لحظر التجوال، مؤكداً أن الوضع الراهن لا يحتمل أي نوع من أنواع الاستهتار، ولكنها مسئوليتنا جميعا لإنجاح خطة الحكومة في مواجهة الأزمة، مشدداً، : "لم يتبق سوى دورنا نحن المصريون، والغالبية العظمى أثبتت إدراكها للظرف".

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وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.