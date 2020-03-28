عاجل..31 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ووفاة إضافية-حصيلة جديدة السيليكوز” .. مرض ينهش أجساد الناجين من مناجم جرادة” هذه أعداد التلاميذ الملتحقين بالمدارس بجهة الرباط هذا العام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..31 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ووفاة إضافية-حصيلة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.