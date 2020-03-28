مشاهد صادمة من داخل غرفة للعزل…مواطنة تُوثق الوضعية المزرية بمستشفى سطات: إهمال وجوع!-فيديو

في فيديو صادم، وثقت مواطنة مغربية مصابة بفيروس كورونا الوضعية المزرية التي تعيشها في غرفة العزل في مدينة سطات، في غياب تام لأهم المرافق والحاجيات الضرورية، داخل الغرفة.

الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورته المصابة بشكل مباشر، وعكست من خلاله وضعية الغرفة التي وضعت فيها، بعد إصابتها بالفيروس.

وأوضع الفيديو غياب النظافة داخل غرفة العزل، حيث تناثرت بقايا الزجاج والأزبال والقارورات البلاستيكية في كل أنحاء الغرفة.

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وتقول المتحدثة إنها منعت من الأكل، ولم تتلق أي وجبة منذ 12 ساعة، وفي الوقت الذي طلبت فيه وجبتها لم تجد مخاطبا داخل المستشفى.

وحاول “اليوم 24” التواصل مع وزارة الصحة ومع المسؤولين داخلها لتوضيح حقيقة الفيديو، دون أن نحصل على رد.