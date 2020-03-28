بعد أطباء البيضاء..زملاؤهم في الرباط يطلقون نداء استغاثة: نريد مساكن قريبة من ابن سينا نخاف نقل الفيروس إلى عائلاتنا!

بعد النداء الذي أطلقه أطباء مدينة الدار البيضاء، قبل أيام، والذي طالبوا من خلاله بتوفير مساكن قريبة من المستشفيات حيث يعملون، خوفا من تنقلهم إلى منازلهم ونقلهم المرض إلى عائلاتهم، أطلق زملاؤهم في العاصمة الرباط، نداء مماثلا، اليوم السبت.

النداء أطلقه فريق طبي من مستشفى ابن سينا، وعددهم 11، طالبوا من خلاله المغاربة ممن لهم شقق سكنية أو منازل قريبة من مستشفى ابن سينا، أن يمنحوها لهم، حتى تنجلي الأزمة.

وقال الأطباء إنهم في احتكاك دائم مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهذا يجعلهم أكثر عرضة للإصابة، ويمنعهم من العودة إلى منازل عائلاتهم، خوفا من نقل المرض.

وأضافوا: “نحتاج إلى أماكن معزولة ننام فيها، ولنستحم، ونغير ملابسنا، ونحتاج أيضا إلى مواد النظافة”.

ووضع أصحاب النداء رقم الدكتور بلعياشي 0669770200 رهن إشارة كل الراغبين في المساعدة.