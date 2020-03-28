السعودية.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” إلى 1203

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في المملكة ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 1203 حالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في المملكة، منها 10حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيا منذ قدومها إلى البلاد، فيما باقي الحالات وعددها 89 هم من المخالطين لحالات سابقة. وأشار إلى أن الحالات الجديدة تتوزع على 41 حالة بالرياض، و18 بجدة، و12 بالقطيف، و6 بالمدينة المنورة، و3 بتبوك، و3 بخميس مشيط، وحالة واحدة بكل من وأبها والهفوف والخبر وسيهات، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1203 حالات، معظمها حالات مستقرة، فيما يتم تقديم العناية المركزة لأربع حالات حرجة.

وأضاف المتحدث، أنه تم تسجيل حالة وفاة لمواطن بمدينة الرياض ليصل إجمالي الوفيات إلى أربع حالات، وأن حالتين تماثلتا للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى 37، مشيرا إلى أنه تم إجراء 51 ألف فحص مخبري لفيروس “كورونا”.

واتخذت الرياض سلسلة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس مثل ،تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ،وإيقاف عمل الموظفين في القطاع العام ،وتعليق العمرة وإغلاق المساجد، وتعليق الطيران وإجراءات عديدة أخرى.