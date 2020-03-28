شاهد.. محافظ حضرموت يوجه الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتنفيذ المباشر بمنع تجمع المواطنين

السبت 28 مارس 2020

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عصر ومساء اليوم، بنزولات ميدانية على أحياء ومناطق مدينة المكلا للاطلاع على مستوى تنفيذ التوجيهات الصادرة بخصوص منع التجمهر وتجمع المواطنين في المحلات العامة والمطاعم والأسواق حفاظاً على سلامتهم للوقاية من فيروس "كورونا".



وقام المحافظ بتقديم النصح وتفريق التجمعات في بعض الأسواق خاصة قبالة هايبر المستهلك والمناطق المجاورة له، كما قام بمنع تجمع بعض الشباب بشكل مجاميع على جوانب خور المكلا.

وأكد المحافظ في أحاديث للمواطنين أن هذه الإجراءات تأتي لصالحهم وحرصاً من السلطة المحلية على سلامتهم.

ووجه المحافظ الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتنفيذ المباشر بمنع تجمع المواطنين في المواقع العامة والمولات والمقاهي والساحات العامة.

وأثناء زيارته الميدانية وتفقده لشوارع أحياء فوة، أثنى المحافظ على الانضباط العام لمواطني أحياء فوة بعدم التجمهر أو التجمع في الشوارع العامة والمطاعم وكورنيش الستين.

وأشاد المحافظ بالتزام وانضباط أهالي أحياء فوة بقرار منع التجمع، واصفاً إياه بأنه يمثل رقي للمواطنين الساكنين في فوة.

وأهاب المحافظ مجدداً بمواطني المحافظة بأن تواجدهم في منازلهم هو من أجل سلامتهم ولفترة معينة حتى تنجلي هذه الغمة ويحفظ الله أهلنا في حضرموت ويبعد خطورة هذا الوباء عن بلادنا وعن البشرية جمعاء.

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