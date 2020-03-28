اخبار العالم

شاهد.. محافظ حضرموت يوجه الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتنفيذ المباشر بمنع تجمع المواطنين

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محافظ حضرموت يوجه الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتنفيذ المباشر بمنع تجمع المواطنين والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عصر ومساء اليوم، بنزولات ميدانية على أحياء ومناطق مدينة المكلا للاطلاع على مستوى تنفيذ التوجيهات الصادرة بخصوص منع التجمهر وتجمع المواطنين في المحلات العامة والمطاعم والأسواق حفاظاً على سلامتهم للوقاية من فيروس "".

 

وقام المحافظ بتقديم النصح وتفريق التجمعات في بعض الأسواق خاصة قبالة هايبر المستهلك والمناطق المجاورة له، كما قام بمنع تجمع بعض الشباب بشكل مجاميع على جوانب خور المكلا.

 

وأكد المحافظ في أحاديث للمواطنين أن هذه الإجراءات تأتي لصالحهم وحرصاً من السلطة المحلية على سلامتهم.

 

ووجه المحافظ الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتنفيذ المباشر بمنع تجمع المواطنين في المواقع العامة والمولات والمقاهي والساحات العامة.

 

وأثناء زيارته الميدانية وتفقده لشوارع أحياء فوة، أثنى المحافظ على الانضباط العام لمواطني أحياء فوة بعدم التجمهر أو التجمع في الشوارع العامة والمطاعم وكورنيش الستين.

 

وأشاد المحافظ بالتزام وانضباط أهالي أحياء فوة بقرار منع التجمع، واصفاً إياه بأنه يمثل رقي للمواطنين الساكنين في فوة.

 

وأهاب المحافظ مجدداً بمواطني المحافظة بأن تواجدهم في منازلهم هو من أجل سلامتهم ولفترة معينة حتى تنجلي هذه الغمة ويحفظ الله أهلنا في حضرموت ويبعد خطورة هذا الوباء عن بلادنا وعن البشرية جمعاء.

 

d95864e4d3.jpg

 

 

Advertisements
b2aa9753fd.jpg

 

 

6fda8a505d.jpg

 

 

c8a89606b7.jpg

 

 

ee367dd79e.jpg

 

91768072_2307942576169624_39994571564399

 

 

91312139_2307942509502964_47447414939173

 

 

91312139_2307942509502964_47447414939173

 

 

91244250_2307942366169645_82291770959855

 

 

91002920_2307942442836304_74857786528780

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محافظ حضرموت يوجه الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتنفيذ المباشر بمنع تجمع المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا