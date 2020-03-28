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البحسني يصدر تعميما بشأن التبرعات بخصوص مكافحة فيروس "كورونا"( وثيقة)

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 28 مارس 2020

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم التعميم رقم "6" لعام 2020م بشأن منع جمع التبرعات بخصوص مكافحة فيروس "كورونا" إلا عن طريق اللجنة المكلفة بقرار محافظ محافظة حضرموت رقم (94) لسنة 2020م.

 

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وشدد التعميم على مدراء عموم المكاتب والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية ومدراء عموم المديريات بمنع جمع أي تبرعات بخصوص مكافحة فيروس كورونا إلا عن طريق اللجنة المكلفة بذلك من قبل المحافظ بالقرار رقم (4) لسنة 2020م.

 

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