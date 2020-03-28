شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يصدر تعميما بشأن التبرعات بخصوص مكافحة فيروس "كورونا"( وثيقة) والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم التعميم رقم "6" لعام 2020م بشأن منع جمع التبرعات بخصوص مكافحة فيروس "كورونا" إلا عن طريق اللجنة المكلفة بقرار محافظ محافظة حضرموت رقم (94) لسنة 2020م.

Advertisements وشدد التعميم على مدراء عموم المكاتب والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية ومدراء عموم المديريات بمنع جمع أي تبرعات بخصوص مكافحة فيروس كورونا إلا عن طريق اللجنة المكلفة بذلك من قبل المحافظ بالقرار رقم (4) لسنة 2020م.

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