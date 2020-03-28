شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة عقوبة نشر أخبار كاذبة عن «كورونا» بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أكدت النيابة العامة المصرية، أن الحبس والغرامة أو السجن المشدد عقوبة نشر أخبار كاذبة حول كورونا.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيانها إنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، فضلا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة.

وأوضحت أنه إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد.

وأهابت النيابة العامة المصرية بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الدولة في ظل الظروف الراهنة.