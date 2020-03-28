عمليات بغداد تدعو اصحاب المحال التجارية الى بيع البضائع عن طريق العربات مؤقتا

دعت قيادة عمليات بغداد، الاحد، اصحاب المحال التجارية الى بيع البضائع عن طريق العربات مؤقتا.
وقال قائد العمليات عبد الحسين التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نجدد التاكيد للمواطنين الالتزام بالحظر الصحي حفاظًا على سلامتهم وأوعز للقوات الأمنية تسهيل الأمور الحياتية حصرا".
واشاد القائد بـ"الإجراءات المشددة التي قامت بها القوات الأمنية في عدد من مناطق بغداد وغلق كافة المحال التجارية المخالفة"، داعيا "اصحاب المصالح والأعمال التجارية الى التحول مؤقتا الى بيع البضائع التي يحتاجها السكان عن طريق عربات تجوال".
واضاف ان ذلك "سيمنع التلامس وتفشي الفايروس في العاصمة التي تبذل خلية الأزمة جهودًا غير مسبوقة للسيطرة على الأوضاع وتخفيف التداعيات التي تهدد الامن الصحية للمجتمع".
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