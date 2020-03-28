الصحة العالمية تكشف اجمالي الإصابات والوفيات بسبب كورونا حول العالم

تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد حول العالم تجاوز 571 ألفا، فيما اقترب عدد الوفيات من 26500 حالة. وحتى مساء السبت 28 مارس، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" 571678 حالة موزعة بين 202 دولة ومنطقة، بزيادة بواقع أكثر من 60 ألف حالة منذ أمس الجمعة، حسب عداد موقع منظمة الصحة العالمية. وحصد الفيروس أرواح 26495 مصابا حتى الساعة.



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