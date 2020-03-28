المالكي: دعوات تحدي المقررات الصحية والامنية من قبل البعض يعاقب عليها القانون

شدد الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، السبت، على ضرورة الالتزام بارشادات المرجعية ومراعاة توجيهات الجهات الصحية التي تدعو الى الالتزام بحظر التجوال، فيما اشار الى ان دعوات تحدي المقررات الصحية والامنية من قبل البعض يعاقب عليها القانون.

وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعد ان بلغت جائحة فايروس كورونا المستجد ذروتها في عراقنا الحبيب ، وبانتظار أن يبدأ هذا الفيروس مرحلة انتشاره الاخيرة ، ونظرا لتوغله في جميع محافظات العراق بنسب مختلفة ، فان الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا جميعا ان نكون بمستوى المسؤولية ، وان نلتزم بارشادات المرجعية الرشيدة ونراعي توجيهات الجهات الصحية التي تدعو الجميع الى الالتزام بحظر التجوال وتحديد الحركة الى الحد الادنى، خوفا من تفشي العدوى"، مبينا ان "المؤسسة الصحية تحذر من مخاوف عدم امكانية السيطرة على الوضع الصحي للبلاد كالذي يحدث في بعض الدول الاوربية المتقدمة صحيا".

واضاف ان "الالتزام بمقررات خلية الازمة الصحية العليا دليل على وعي العراقيين وتقديرهم للموقف الصعب الذي يمر به العالم"، مشيرا الى ان "دعوات تحدي المقررات الصحية والامنية من قبل البعض يعد اغراءً بمخالفة القرارات الرسمية التي يعاقب عليها القانون، ويعد تعمداً على نشر المرض الذي قد يؤدي لا سمح الله الى الموت".

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وتابع ان "المرجعية العليا افتت بأن من يتعمد العدوى فعليه الغرم واذا ما تعدى ذلك الى الوفاة فعليه الدية او غيرها من الحدود"، داعيا الى "سماع نداء المرجعية وخلية الازمة فقط وعدم الاصغاء لأي رأي آخر من اية جهة كان".

وطالب "ابناء الشعب ونحن نعيش ايام شهر شعبان المكرم ومناسباته بان يكون ملتزماً اكثر من اي وقت مضى بالعزل الطوعي وعدم التردد في مراجعة المستشفيات حال الاحساس ببوادر المرض فإن ثقافة الوقاية والعلاج المبكر يجب ان تكون هي السائدة في هذا الظرف"، مقدما شكره لـ"جميع المؤسسات الخيرية والمحسنين والعراقيين الذين تطوعوا لتفقد العوائل المحتاجة للعون والدعم ".

كما قدم شكره ايضا الى "الكوادر الصحية المضحية وهي تمارس دورها الانساني والوطني في متابعة حالات المرضى وعلاجهم بالرغم من احتمال العدوى".