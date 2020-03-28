واشنطن: لدينا مؤشرات حول مساعي مهاجمة قواتنا في العراق

اعلنت الولايات المتحدة، السبت، عن ورودها تقارير يومية بشأن هجمات وشيكة ضد مرافقها في العراق.
ونقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله "ثمة مؤشرات على سعي جماعات مسلحة في العراق لمهاجمة القوات الأمريكية".
واضاف "تردنا تقارير يومية عن هجمات وشيكة ضد مرافقنا في العراق"، مشيرا الى ان "الهجمات ضد قواعدنا العسكرية باتت متكررة وفي وضح النهار".
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية، اليوم السبت، عن خطة تعدها الولايات المتحدة لإرسال آلاف الجنود الى العراق، محذرة من حملة "دموية" تقودها اميركا ضد ايران في العراق.
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