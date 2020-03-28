اعتقال الشخص الذي اعتدى وهدد القوات الأمنية والملاكات الصحية في البصرة

اعتقلت القوات الامنية، السبت، الشخص الذي اعتدى وهدد الملاكات الصحية في البصرة. وذكرت صحيفة الصباح الرسمية في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "القوات الامنية اعتقلت الشخص الذي قام بتهديد المفارز الطبية وكوادر وزارة الصحة التي تريد اجراء الحجر الصحي لاحد اقاربه". وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام احد الاشخاص بتهديد الكوادر الصحية التي جاءت الى منزله لغرض اجراء الحجر الطبي على احد اقاربه الذي يشتبه باصابته بفايروس كورونا بحسب ما ذكره ناشطون على مواقع التواصل.

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