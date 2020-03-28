شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبو ظبي: بحثت مع أخى عبد الفتاح السيسي جهود مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نتيجة مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



ونشر ولى عهد أبو ظبي تغريدة به عبر تويتر قائلاً: بحثت مع أخي عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الشقيقة.. العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيزها وأهم القضايا والتطورات الحالية وبشكل خاص الجهود المشتركة في مكافحة انتشار فيروس " كورونا " وآليات التعاون والتنسيق الثنائي لوقف انتشاره واحتواء تداعياته.. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه".

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