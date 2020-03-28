الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم السبت، تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في المملكة، ليصبح عدد الحالات الكلي في المملكة 246 حالة، شفي منها 18 حالة.

وقال جابر خلال تصريح صحفي "سُجل في المملكة هذا اليوم 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا" وأضاف "وبالتالي عدد الحالات الكلي في المملكة 246 حالة، شفي منها 18 حالة".

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وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أعلنت في الساعات الأولى من اليوم السبت، وفاة سيدة ثمانينية بسبب فيروس كورونا، كانت تعاني سابقا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة تسمم بالدم. كما أعلن جابر أنه سيتمّ البدء بإخلاء الأشخاص المتواجدين في الحجر الصحّي من فنادق البحر الميّت والعاصمة عمّان اعتباراً من يوم الاثنين. لكنه أشار إلى أن الأشخاص الخاضعين للحجر سيخضعون لحجر منزلي لمدة 14 يوماً بعد إخلائهم، وحذّر من زيارتهم في منازلهم أو مخالطتهم.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مستهل الإيجاز الصحفي إلى أنه "من المهم أن نؤكّد أنّ انخفاض أعداد الإصابات لا يعني زوال الخطر أو القلق، فالأمور ما زالت بحاجة إلى الحذر الشديد، وإلى التقيّد بتعليمات السلامة العامّة والوقاية، والالتزام بحظر التجوّل، والإجراءات الاحترازيّة الصارمة التي اتخذتها الحكومة".

وأضاف "نأمل أن يأتي سريعاً اليوم الذي نعلن فيه بشكل رسمي انتهاء هذا الوباء، والقضاء عليه بشكل نهائي، لتعود الحياة إلى طبيعتها".

وأعلنت الحكومة الأردنية يوم 14 آذار/ مارس مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها.