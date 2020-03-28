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235 مصابا و10 حالات جديدة بالكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الكويت سجلت وزارة الصحة الكويتية 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 235 حالة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي أن 8 حالات مرتبطة بالسفر، وأن ثلاثا منها لمواطنين كويتيين، مرتبطة السفر لبريطانيا، وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطتين بالسفر للسعودية، وحالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لفرنسا، وحالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر للإمارات، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الكندية مرتبطة بالسفر لكندا والولايات المتحدة الأمريكية.



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