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70 قتيلا وجريحا بين الحوثيين.. واحتجاز الفريق الأممي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

أفرجت ميليشيات الحوثيين عن السفينة التابعة للأمم المتحدة التي تحمل على متنها ضباطا ممثلين عن الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية، بعد احتجازها منذ الأحد الماضي قبالة الحديدة، بينما أبقت على رئيس لجنة التنسيق الأممية الجنرال الهندي أباهجيت جوها وأعضاء فريقه الأممي، حيث ما زالوا محتجزين بالعاصمة صنعاء، تحت الإقامة الجبرية والحراسة المشددة من قبل الميليشيات الإرهابية، بحجة الحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا، بعد وصولهم الثلاثاء الماضي قادمين من الأردن.

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وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن ميليشيات الحوثيين أفرجت عن السفينة الأممية بعد الضغط الكبير الذي مورس عليها من قبل الحكومة اليمنية والقوات المشتركة، والإحراج الذي تسببت به الميليشيات لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وبعثته الأممية. وأكد الدبيش أن السفينة التابعة للأمم المتحدة المحتجزة لدى ميليشيات الحوثيين غادرت مساء الجمعة باتجاه سواحل مدينة المخا.

وأفشلت قوات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية هجوما حوثيا كبيرا على مواقع الجيش في جبهة صرواح غرب مأرب، وتمكنت من قتل العشرات من الميليشيات بينهم قيادات بارزة، منهم القيادي عبدالله الحمزي. وأكد مصدر عسكري أن جبهة صرواح شهدت مواجهات هي الأعنف بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، وأدت لمقتل وجرح نحو 70 من جماعة الحوثي عقب هجوم واسع شنته الجماعة للسيطرة على محيط معسكر كوفل الذي تسيطر عليه قوات الشرعية.

وأكد المركز الإعلامي للجيش الوطني أن ميليشيات الحوثي تعيش ليالي دامية، جراء محاولاتها الفاشلة للتسلل باتجاه مواقع في جبهة صرواح، لافتا إلى أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية أحبطت كل المحاولات الحوثية الهجومية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأسرت عددا من عناصرها. وأشار المركز الإعلامي إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه سوق صرواح لتحريره واستعادته من قبضة الميليشيات، ومن ثم التوجه إلى العاصمة صنعاء لتحريرها وبقية المحافظات من الحوثيين.