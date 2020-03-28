شكرا لقرائتكم خبر

تركيا تبدأ الحجر الصحي وتحتجز جنودها 14 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكثر من 80 مليون مواطن تركي إلى تطبيق «الحجر الصحي الطوعي»، وعدم مغادرة منازلهم إلا من أجل الاحتياجات الأساسية والطارئة، بعدما وصل عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 92 حالة.

Advertisements

وأعلن إردوغان تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، وقال إن مجالس لمكافحة الوباء سيتم تشكيلها في 30 مدينة كبرى في تركيا، لاتخاذ احتياطات إضافية إذا لزم الأمر. واتخذ الرئيس التركي قرارات عدة، أبرزها إيقاف رحلات الطيران إلى كل دول العالم، بالإضافة لمنع تنقل المواطنين بين الولايات التركية، إلا بإذن من الوالي، كما أعلن إغلاق الحدائق العامة والغابات والمتنزهات في عطلات نهاية الأسبوع، وتقليص عدد الموظفين العاملين في المؤسسات العامة والخاصة «للحد الأدنى»، وقرر منع جلوس الركاب بمحاذاة بعضهم في وسائل النقل، وفرض مسافة إجبارية بين الركاب، وتقرر إخضاع الجنود الأتراك للحجر الصحي مدة 14 يوما، عند بدء مهامهم وعند الانتهاء منها.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الجوية حيدت 8 عناصر إرهابية من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع تويتر أوردتها أمس وكالة الأناضول للأنباء التركية، إنه تم استهداف العناصر الثمانية من حزب «بي كيه كيه» في منطقة المتينة شمال العراق. وتستخدم السلطات التركية عموما كلمة «تحييد» للإشارة إلى أن الإرهابيين المعنيين استسلموا أو قتلوا أو أسروا.