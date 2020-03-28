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ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 42 بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

كشفت وزارة الصحة العراقية أمس عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 42 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إن مختبراتها سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات في البلاد 506 حالات، وأشارت إلى أن حالات الشفاء التام بلغت 131.

على صعيد آخر أكد عضو تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي أسعد المرشدي أن 50 % من نواب الكتل الشيعية في البرلمان العراقي ليست لديهم اعتراضات على تكليف المرشح عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة.