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أونروا: لا مصابين في المخيمات الفلسطينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عن استعدادها لمعالجة الفلسطينيين المصابين في لبنان بفيروس كورونا وإجراء الفحوصات المخبرية للمشتبه بإصابتهم .

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وأشارت المتحدثة باسم وكالة أونروا في لبنان هدى السمرا، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغ 180 ألف شخص، لافتة إلى أنه لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا داخل المخيمات الفلسطينية .

وشددت على أن كل الحالات التي تم الاشتباه بها في أوساط اللاجئين الفلسطينيين سلبية، موضحة أن الفحوصات المخصصة لفيروس كورونا والاستشفاء لأي حالة تغطيها أونروا .

وأكدت المتحدثة أن الوكالة الأممية تعمل على وضع خطة لنتمكن من تقديم المساعدات الغذائية للاجئين من ميزانيتها الداخلية، مشيرة إلى أن الوكالة قامت باتخاذ التدابير اللازمة في عياداتها الطبية الـ27 في لبنان، وفصلت بين جميع المرضى الذين يعانون من عوارض رشح، والمرضى الآخرين، كذلك زادت كمية الأدوية المقدمة للاجئين حتى لا يترددوا إلى العيادات بشكل دائم.