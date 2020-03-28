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أمريكا تستنجد بـ«حاملة الأحلام» بعد إصابة 100 ألف بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - واشنطن

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 100 ألف أمس،، طبقا لخريطة تتبع مرض «كوفيد19-» الناجم عن الفيروس لجامعة جونز هوبكنز، نصفها في ولاية نيويورك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن طائرة تعد من الأضخم في العالم سيتم استخدامها في المساهمة باحتواء تفشي وباء كورونا، وعرض صورة للطائرة « 747 Dreamlifter»، أي «حاملة الأحلام»، من صناعة شركة بوينج الأمريكية وهو يتحدث عنها ضمن جهود إدارته وتواصله مع الشركات للمساهمة في حل الأزمة، وقال ترمب «لا يتوفر من هذا الطراز حول العالم إلا أربع طائرات فقط، صنعتها شركة بوينج الأمريكية».

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وأشار إلى أن الطائرة ستتولى نقل الإمدادات الطبية التي تحتاجها الولايات الأكثر سخونة من حيث عدد الإصابات والوفيات، خاصة ولاية نيويورك التي تسجل نحو 60% من الإصابات، وأكثر من 30% من الوفيات في البلاد.

وقالت شركة بوينج لاحقا في تغريدة لها «لدعم جهود الإغاثة ومساعدة الأبطال العاملين في مجال الرعاية الصحية مع تفشي وباء كورونا، نقدم طائرة الشحن الضخمة دريم ليفتر لنقل الإمدادات الطبية الحرجة والطارئة».

وأصدر الرئيس الأمريكي تعليمات للبنتاجون بدعوة أفراد من قوات الاحتياط التابعة للجيش بالمشاركة في جهود التعامل مع تفشي فيروس كورونا، ويشارك مهندسون بالجيش في إقامة مستشفيات ميدانية، فيما يتم أيضا الاستعانة بالحرس الوطني لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووقع ترمب أمرا تنفيذيا يفوض وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باستدعاء أعضاء من قوات الاحتياط بالجيش للعمل النشط والمشاركة في جهود التعامل مع تفشي فيروس كورونا.