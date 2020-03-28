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آل جابر: زعيم الحوثيين مولع بالأكاذيب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، مارب

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن زعيم الحوثيين «مولع بالأكاذيب»، وأن خطبه الفارغة لن تستطيع تغرير اليمنيين أو جعلهم ينسون جرائم الجماعة ونكثها بالعهود والمواثيق.

وقال في سلسلة تغريدات على»تويتر» ردا على ما ذكره عبدالملك الحوثي بشأن تبادل الأسرى السعوديين مقابل معتقلين من حركة حماس «رغم كل الحروب الدموية التي صنعها الحوثي من العدم، وإرهابه للقبائل اليمنية، واستهدافه للدولة اليمنية، فإن اليمنيين كانوا يأملون بأن تتعقل جماعته، ومرة تلو أخرى كانت المبادرات توقع والعهود تمضى وآخرها اتفاق السلم والشراكة، إلا أن الحوثي حاصر الرئيس، واختطف الدولة وغزا تعز وعدن».

وأكد أن الحوثي «لن يستطيع تغرير أبناء اليمن بخطابات فارغة تؤكد ولعه بالأكاذيب، ولن يستطيع طمس جرائمه ضد الإنسانية في اليمن الغالي، ولن يستطيع طمس ذاكرة اليمنيين وهم يشاهدون رؤيا العين تفجيره لبيوتهم وتشريده لملايين منهم، ونكثه للعهود والمواثيق».

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وفيما يتعلق بإصرار الحوثي على ولائه لإيران، أوضح السفير السعودي أن ذلك «لن يغير من حقيقة أن اليمن التاريخ والقبيلة جزء من جوار جغرافي ونسيج اجتماعي عريق للجزيرة العربية، وأن السعودية على الخير دوما إلى جانب الأشقاء في اليمن، الذين يعلمون يقينا أن الانقلاب هو أصل المشكلة، ونهايته مفتاح الحل في اليمن».

وبعيدا عن تخرصات زعيم الجماعة الحوثية المعادية للسعودية، نوه السفير آل جابر بأن «المملكة وقفت مع الشعب اليمني مستجيبة لطلب الرئيس اليمني المنتخب منهم لإنقاذهم من الحوثي الموالي لإيران، وقدمت الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لإيمانها الدائم بأن اليمن دولة جوار لها سيادتها واحترامها، وشعبها العزيز قادر على استعادة أمنه واستقراره وبدعم من أشقائه».

من جهتها، وصفت الحكومة اليمنية الشرعية تصريحات الحوثي بأنها، متاجرة ومزايدة رخيصة تدحضها ممارسات ميليشياته على الأرض، وقال وزير الإعلام اليمني معمر مطهر الإرياني في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن «ترحيب حركة حماس بها استفزاز لمشاعر اليمنيين وتأكيد على انخراطها في العمل كأداة للمشروع الإيراني الذي يستخدم القضية الفلسطينية كشعار لتمرير مخططاته التوسعية في المنطقة».

وأضاف «عرض الحوثي عبدالملك بتبادل أسرى متاجرة ومزايدة رخيصة تدحضها ممارسات ميليشياته الإرهابية على الأرض من قتل لآلاف اليمنيين واختطاف وتعذيب لعشرات الآلاف وتدمير للمنازل والمساجد وإغلاق جمعية الأقصى ونهب أرصدتها والاستمرار في اختطاف صحفيين وإعلاميين وناشطين ذنبهم وسلاحهم الوحيد القلم». وأشار إلى أن «زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي أدار ظهره للآلاف من عناصره الذين وقعوا في قبضة الجيش الوطني كأسرى حرب، تأكيدا لعدم اكتراثه لمصيرهم، مضيفا أن بعضهم منذ خمس سنوات.

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