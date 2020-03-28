شكرا لقرائتكم مراسل العربية: اعتراض صاروخين في سماء الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخين باليستيين في سماء العاصمة الرياض. مصادر العربية أفادت أيضاً باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً آخر في سماء جازان، جنوب المملكة.

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