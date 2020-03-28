الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان الأحد غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، حيث تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً في المناطق الجنوبية والشمالية ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل الى حدود ال ٧٠ كلم /س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠متر وما فوق ، يتوقع حدوث بعض الانفراجات اعتباراً من بعد الظهر.

أما الإثنين، فغائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وتشكّل ضباب على المرتفعات، حيث تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الليل مع حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح حيث تصل سرعتها لحدود ٦٠ كم/س خاصة شمال البلاد وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.

أما الثلاثاء، فغائم جزئياً يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع بدء درجات الحرارة بالانخفاض وتتساقط امطار خفيفة متفرقة تشتد احيانا في فترة ليل الثلاثاء/صباح الاربعاء، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.