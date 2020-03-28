رئيس بلدية دوما: دفن الراحل جبرايل ساسين في تنورين وفق قواعد وقائية صارمة

أعلن رئيس بلدية دوما أسد عيسى، أن الراحل جبرايل ساسين الذي توفي بعد إصابته ب​فيروس كورونا​، وهو من سكان البلدة، دفن اليوم في بلدته ​تنورين​ "وفقا للقواعد الوقائية الصارمة".

وأكد أن "لا جديد متعلق بمرض كورونا في بلدتنا دوما"، وأن البلدة "خالية من الفيروس، وكل الفرق تعمل بانتظام كالمعتاد".

من جهة ثانية، وبطلب من السلطات المختصة، تم انشاء فريق عمل في ​كفيفان​ لمواكبة موضوع وباء كورونا، للتواصل مع أعضائه عند الحاجة، وهم: المختار سامي رزق، فرنسوا نعيم الأشقر، ماري بيار زهرا، بندي روكز ايجيدوس، كريستيان زهرا هبر، عبدالله روكز رزق، جوزيف حنا جرجس، ناتالي ريمون بولس وميريام سامي رزق.