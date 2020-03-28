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لا قطع كهرباء في زحلة طيلة نيسان بعد اتصال بين محافظ البقاع ونكد

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اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، بالمدير العام ل​شركة كهرباء زحلة​ المهندس ​أسعد نكد​، وناقشا مسألة اقفال العديد من المؤسسات تنفيذا لقرار التعبئة العامة، وكيفية تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن البقاعي.

وبناء عليه أصدرت شركة كهرباء زحلة بيانا أعلنت فيها أنها قررت عدم قطع ​التيار الكهربائي​ عن المشتركين "بخاصة العائلات المحتاجة والمؤسسات المفروض عليها الاقفال، طيلة شهر نيسان 2020".

وشكر أبو جودة نكد على "هذه البادرة الطيبة". كما شكر "أصحاب الأيادي البيضاء الذين يقفون إلى جانب المواطن البقاعي في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد".

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