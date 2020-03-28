اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، بالمدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد، وناقشا مسألة اقفال العديد من المؤسسات تنفيذا لقرار التعبئة العامة، وكيفية تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن البقاعي.
وبناء عليه أصدرت شركة كهرباء زحلة بيانا أعلنت فيها أنها قررت عدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين "بخاصة العائلات المحتاجة والمؤسسات المفروض عليها الاقفال، طيلة شهر نيسان 2020".
وشكر أبو جودة نكد على "هذه البادرة الطيبة". كما شكر "أصحاب الأيادي البيضاء الذين يقفون إلى جانب المواطن البقاعي في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر لا قطع كهرباء في زحلة طيلة نيسان بعد اتصال بين محافظ البقاع ونكد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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