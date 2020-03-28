الصحة العالمية: إفريقيا سجلت 2560 حالة إصابة بفيروس كورونا

أشارت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن إفريقيا سجلت 2650 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، توازياً مع تسجيل 49 حالة وفاة.
في وقت سابق، أعلن غيبريسوس أن 45 دولة تشارك في تجارب سريرية لعقاقير ربما تساعد في علاج فيروس كورونا، مشدداً على أن "تطوير لقاح للفيروس ربما يحتاج إلى عام ونصف العام".
ولفت غيبريسوس إلى أنه "كلما زاد عدد الدول المشاركة في هذه التجارب، أسهم ذلك في تسريع إيجاد علاج لهذا الوباء"، موضحا أن "نقص معدات الوقاية الطبية يشكل أكبر تهديد للجهود الدولية المشتركة فيما يخص إنقاذ حياة الناس".
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