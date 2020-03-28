حب الله: لا أعتقد أننا قادرون على التحرك بموضوع المغتربين اسرع من 12 نيسان

أشار وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، إلى أنه لم يكن بوارد تعليق مشاركته ب​الحكومة​، لافتاً إلى أن "هكذا قرار اتخذه فقط عندما ألمس تلكؤاً في الاجراءات الحكومية، وهذا الامر لم يحصل بعد".

وشدد حب الله، خلال حديث تلفزيوني، على أن "الاستثناءات بالنسبة للطيران تحصل عندما تجهز الامور، ولا اعتقد اننا قادرون على التحرك اسرع من 12 نيسان".

كما لفت إلى أن "الحكومة مجتمعة مع عودة اللبنانيين المقيمين في الخارج".