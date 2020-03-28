أشار وزير الصناعة عماد حب الله، إلى أنه لم يكن بوارد تعليق مشاركته بالحكومة، لافتاً إلى أن "هكذا قرار اتخذه فقط عندما ألمس تلكؤاً في الاجراءات الحكومية، وهذا الامر لم يحصل بعد".
وشدد حب الله، خلال حديث تلفزيوني، على أن "الاستثناءات بالنسبة للطيران تحصل عندما تجهز الامور، ولا اعتقد اننا قادرون على التحرك اسرع من 12 نيسان".
كما لفت إلى أن "الحكومة مجتمعة مع عودة اللبنانيين المقيمين في الخارج".
كانت هذه تفاصيل خبر حب الله: لا أعتقد أننا قادرون على التحرك بموضوع المغتربين اسرع من 12 نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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