فهمي: هذه المرحلة الحساسة والمصيرية ليست مناسبة لتصفية الحسابات السياسية

أشار وزير الداخلية والبلديات العميد ​محمد فهمي​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "عملا بقرار ​مجلس الوزراء​ إعلان التعبئة العامة وقرار ​حظر التجول​ ليلا، وبعد تلقي عدة شكاوى تتعلق بمخالفة التوجيهات، كان لا بد وحرصا على أمن المواطنين أنفسهم وعائلاتهم فك خيم الاعتصام في ​وسط بيروت​، مع التذكير اننا كنا قد نفذنا حملة تعقيم حرصا على صحة المعتصمين في المكان، وتمنينا عليهم التقيد باجراءات الحد من التجمع والاكتظاظ، وهو ما نص عليه قرار مجلس الوزراء خوفا من أن تتحول هذه الخيم إلى مصدر لانتشار ​فيروس كورونا​".

وكشف فهمي الى انه "وصلتنا مراجعات تفيد بمخالفة بعض المعتصمين قرار اعلان حظر التجول ليلا، والتعدي على الأملاك الخاصة، وبعض الارتكابات التي نتحفظ عن ذكرها حاليا، وهو ما استدعى قرارنا هذا، مع تأكيدنا ان هذه الإجراءات إنما الهدف منها حفظ أمن المواطنين والأملاك العامة والخاصة، ومواجهة الفيروس الذي يتطلب منا جميعا التعاون لتمرير المرحلة بأقل عدد ممكن من الإصابات".

وشدد على ان "هذه المرحلة الحساسة والمصيرية ليست مناسبة لتصفية الحسابات السياسية ولا للتخاصم أو التراشق بالاتهامات، في هذه المرحلة تضامننا الأمني والصحي هو الأساس لخروجنا من هذا النفق.

وكما قلت سابقا: معا نستطيع".