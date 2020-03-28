بو صعب: المستشفى اللبناني الكندي هو نموذج عمل مشترك بين وزارة الصحة ومتطوعين

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​"، النائب الياس ابو صعب، إلى أنه "بعد الزيارة الميدانية التي أجراها مع ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ إلى مستشفي اللبناني الكندي في المتن، "تواصلت مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وحدثته عن ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتجهيز المستشفى".

ولفت بو صعب، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "قضاء المتن هو اكثر قضاء فيه كثافة سكانية، واكثر عدد اصابات معلن عنها بفيروس كورونا، في ظل عدم وجود مشفى مجهز"، موضحاًُ أن "اللبناني الكندي كان متعثر لأسباب مادية وغيرها، وتم الاتفاق مع صاحب المستشفى على استئجاره لمدة سنة، وسيجهز ليتم وضعه تحت يد ​وزارة الصحة​".

كما لفت إلى أنه "سيتم مباشرة العمل على تأمين المستشفى نهار الإثنين، وسيكون جاهزاً خلال 10 أيام"، مشيراً إلى أنه "هذا المستشفى هو نموذج عمل مشترك بين متطوعين ووزارة الصحة". وأكد أن "المستشفى ليس لفريق سياسي واحد والمواطن الذي يصل إلى المستشفى لن يكون من فريق غير آخر".

ونوّه بو صعب بأنه "وضعنا ال​سياسة​ والانتخابات كلها على الحياد في ظل العمل الكبير الذي يتم القيام به"، موضحاً أن "وزارة الصحة تقوم بعمل جبار وتأخذ قرارات جريئة وفقا لامكانياتها، من هنا انا احسست بمسؤولية، ولبنان بحاجة لجهدنا جميعا".