أسود: في الازمات تتبع قواعد متعارف عليها ولم أجد تهديدا بالخروج من الحكومة الا عند الاغبياء

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انه "عادة في الأزمات الوطنية و الصحية الطارئة التي تستوجب تعبئة عامة وحظر صحي تتبع قواعد متعارف عليها اسوة بغيرنا للحد من الخطر أو للحؤول دون تطوره و إغلاق الحدود ووقف التنقل هي واحدة من مجموعة إجراءات"، مضيفا :"لم أجد في كتاب القواعد مسلم مسيحي أو تهديد بالخروج من الحكومة الا عند الاغبياء".

وكان رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ أعلن أنه "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا في الحكومة".