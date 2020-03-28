أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انه "عادة في الأزمات الوطنية و الصحية الطارئة التي تستوجب تعبئة عامة وحظر صحي تتبع قواعد متعارف عليها اسوة بغيرنا للحد من الخطر أو للحؤول دون تطوره و إغلاق الحدود ووقف التنقل هي واحدة من مجموعة إجراءات"، مضيفا :"لم أجد في كتاب القواعد مسلم مسيحي أو تهديد بالخروج من الحكومة الا عند الاغبياء".
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلن أنه "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا في الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر أسود: في الازمات تتبع قواعد متعارف عليها ولم أجد تهديدا بالخروج من الحكومة الا عند الاغبياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.