تسجيل أول وفاة بكورونا المستجد في مالي عشية الانتخابات التشريعية

أعلنت السلطات الصحية المالية عن تسجيل أول حالة وفاة نتيجة ​فيروس كورونا​ المستجد. وكشف وزير الصحة ميشال سيديبي لوكالة الصحافة الفرنسية انه "أبلغتني مصالح الوزارة منذ السادسة صباحا بوفاة مريض من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد".

ورغم رصد أولى الإصابات بالفيروس في مالي الأربعاء، أعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا مساء نفس اليوم الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية الأحد.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس إبراهيم أبوبكار كيتا حظر تجول جزئي في البلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن حظر التجول سيفرض كل يوم اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً. وأوضح أن بلاده أغلقت حدودها البرية أمام حركة العبور.