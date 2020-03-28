اخبار العالم

تسجيل أول وفاة بكورونا المستجد في مالي عشية الانتخابات التشريعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت السلطات الصحية المالية عن تسجيل أول حالة وفاة نتيجة ​فيروس ​ المستجد. وكشف وزير الصحة ميشال سيديبي لوكالة الصحافة الفرنسية انه "أبلغتني مصالح الوزارة منذ السادسة صباحا بوفاة مريض من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد".

ورغم رصد أولى الإصابات بالفيروس في مالي الأربعاء، أعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا مساء نفس اليوم الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية الأحد.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس إبراهيم أبوبكار كيتا حظر تجول جزئي في البلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن حظر التجول سيفرض كل يوم اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً. وأوضح أن بلاده أغلقت حدودها البرية أمام حركة العبور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول وفاة بكورونا المستجد في مالي عشية الانتخابات التشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا