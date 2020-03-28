الأمم المتحدة تتبرع بـ 250 ألف كمامة للمؤسسات الطبية في نيويورك

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن "المنظمة الأممية ستتبرع بـ 250 ألف كمامة للمؤسسات الطبية في ​نيويورك​، التي تحولت إلى بؤرة لتفشي ​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​".

وأشار غوتيريش، في بيان، إلى أن "​الأمم المتحدة​ تأمل في أن يساهم ذلك ولو جزئيا في إنقاذ الأرواح".

كما عبّر عن دعم الأمم المتحدة "الحازم لهذه المدينة العظيمة"، موضحاً أنه "بالنسبة لنا فإن نيويورك ليست منزلنا أو مقرا للأمم المتحدة فحسب، وإنما عاصمة دولية تنبض بالحياة يتواصل من خلالها العالم، نأمل من صميم قلبنا بأن تكون هذه الهبة المتواضعة مفيدة".