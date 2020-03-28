أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن "المنظمة الأممية ستتبرع بـ 250 ألف كمامة للمؤسسات الطبية في نيويورك، التي تحولت إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة".
وأشار غوتيريش، في بيان، إلى أن "الأمم المتحدة تأمل في أن يساهم ذلك ولو جزئيا في إنقاذ الأرواح".
كما عبّر عن دعم الأمم المتحدة "الحازم لهذه المدينة العظيمة"، موضحاً أنه "بالنسبة لنا فإن نيويورك ليست منزلنا أو مقرا للأمم المتحدة فحسب، وإنما عاصمة دولية تنبض بالحياة يتواصل من خلالها العالم، نأمل من صميم قلبنا بأن تكون هذه الهبة المتواضعة مفيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تتبرع بـ 250 ألف كمامة للمؤسسات الطبية في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.