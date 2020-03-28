أشار مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا ستيفن باويس، إلى أن "بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسناً إذا لم يتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 20 ألف وفاة".
وأكد باويس، خلال مؤتمر صحفي، "أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد"، موضخاً أن "هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة".
بالتوازي، سجلت السلطات البريطانية 2546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 17089 حالة، عقب تسجيل 2546 إصابة جديدة.
كما سجلت السلطات 260 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي الوفيات في البلاد إلى 1019 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيطالي: سنكون قد أبلينا حسناً اذا لم نتجاوز 20 ألف حالة وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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