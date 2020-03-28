كونتي يوافق على إتاحة 4.7 مليار يورو للمدن المتضررة من فيروس كورونا

وافق رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، على "تشريعات جديدة لإتاحة 4.7 مليار يورو للمدن المتضررة من ​فيروس كورونا​". كما دعا كونتي ​أوروبا​ إلى "إظهار قدرتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، مشددا على أن "بلاده تؤدي دورها". وكان كونتي حذر في وقت سابق من سقوط الاتحاد الأوروبي ككيان جامع، داعياً إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية. وأشار إلى أن "التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد​ مدمّر"، داعياً لإطلاق "خطة أوروبية كبيرة للتعافي وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش ​الاقتصاد​ الأوروبي كله".ً

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